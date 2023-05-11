Прямые рейсы из России в Грузию могут запустить на следующей неделе – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Авиакомпании РФ могут запустить прямые рейсы из России в Грузию на следующей неделе, сообщил источник в авиакругах.

"Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Соответствующий указ президента был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, российский лидер также отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Согласно указу, жители Грузии смогут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней.

Министерство транспорта РФ уточнило, что российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян предположил, что первые рейсы могут быть запущены до конца мая, если с грузинской стороны не будет сложных требований.



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