Грузия будет впускать самолеты не подпавших под санкции авиакомпаний РФ

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Самолеты подпавших под санкции авиакомпаний РФ не будут допущены в воздушное пространство Грузии в любом случае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

По ее словам, российские авиавласти пока не обращались к грузинским коллегам относительно возобновления прямого авиасообщения между двумя странами.

"К этому этапу пока никакого разрешения со стороны Грузии не выдано, так как на данном этапе у нас нет обращения ни со стороны авиакомпаний, ни со стороны (российского) государства", – сказала Квривишвили.

Чиновница положительно охарактеризовала перспективу возобновления прямого авиасообщения с Россией. По ее мнению, это поспособствует возвращению на родину проживающих в РФ грузинских граждан, укрепит их связи с семьями.

Она также предположила, что восстановление авиасообщения с РФ никак не повлияет на отношения Грузии и ЕС, поскольку Тбилиси останется верен курсу на европейскую интеграцию.

Ранее в среду Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, действовавший с лета 2019 года. Кроме того, российский лидер также отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии – теперь они могут находиться в РФ до 90 дней без необходимости оформления визы.



Россия восстановит прямое авиасообщение с Грузией