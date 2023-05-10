Турпоток из РФ в Грузию может вырасти до 20% – РСТ

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После возобновления прямого авиасообщения с Грузией поток российских туристов в страну может увеличиться до 20%. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее Владимир Путин отменил запрет для отечественных авиакомпаний на полеты в Грузию, а также визовый режим с этой страной. Таким образом, с 15 мая обладатели грузинского гражданства смогут въехать на территорию России на срок до 90 дней без оформления виз.

Барзыкин напомнил, что ранее россиянам приходилось лететь в Грузию через другие страны, например с пересадкой в Армении. "В целом возобновление авиасообщения будет позитивно для обеих сторон. И для Грузии, и для России. Потому что и мы сможем к ним летать, и они к нам. Но самое главное, что это можно будет сделать уже к сезону", – отметил эксперт.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) В Грузию раньше и так был немалый поток русских туристов через третьи страны. Поэтому, когда будет прямое авиасообщение, думаю, он значительно увеличится в объеме, где-то от 10 до 20%.

При этом эксперт считает, что возобновление прямых полетов в Грузию не окажет существенного влияния на внутренний туризм в РФ.

"Радикального влияния на внутренний туризм, Сочи и другие города, это не окажет. Потому что объем отдыхающих на внутреннем рынке очень значительный. Тем более что Сочи все-таки по инфраструктуре значительно превосходит известные курорты Грузии. В основном Грузия – это историко-культурные туры, зимой это горнолыжные туры. Если туристы и едут на побережье на отдых, то таких все-таки мало", – заключил Барзыкин.

Ранее в министерстве транспорта РФ рассказали, по какому графику отечественные авиакомпании начнут выполнять полеты в Грузию. Планируется наладить семь прямых рейсов каждую неделю из Москвы в Тбилиси и обратно. Вместе с тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) допустили, что полеты могут начаться до конца мая.

