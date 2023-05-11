Песков призвал не забегать далеко в вопросе возобновления полетов в Грузию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не забегать далеко в вопросе дальнейших перспектив в отношении возобновления полетов в Грузию и отмены виз.

Песков подчеркнул, что реакция из Тбилиси на решение Москвы была разной, в том числе и негативной, и сдержанной.

При этом, как отметил представитель Кремля, в адрес российских властей на протяжении длительного времени поступали обращения граждан и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов и деятелей культуры с просьбой принять эти решения.

"Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было. Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал", – сказал Песков.

Накануне Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, действовавший с лета 2019 года. Кроме того, российский лидер отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии: теперь они могут находиться в РФ до 90 дней без необходимости оформления визы.

Министерство транспорта РФ уточнило, что российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян предположил, что первые рейсы могут быть запущены до конца мая, если с грузинской стороны не будет сложных требований.

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