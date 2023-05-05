Уральский сотовый оператор "Мотив" потребовал от Ericsson обслуживать станции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Уральский мобильный оператор "Мотив" подал в суд на производителя телекоммуникационной техники из Швеции Ericsson, который отказался продолжать техосблуживание станций. Об этом сообщает РБК.

Ericsson перестала заниматься обеспечением в одностороннем порядке, компания свое решение объяснила санкциями.

"В конце апреля Арбитражный суд Москвы назначил дело к рассмотрению... Компания использовала оборудование этого производителя при построении своей сети связи и имела долгосрочный договор техподдержки", – заявил представитель компании "Екатеринбург-2000".

По словам старшего партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Антона Именнова, вводимые с 2014 года санкции не признаются Россией. В связи с этим ссылаться на них в суде будет бесполезно. Он предположил, что российский суд обяжет иностранную компанию исполнить требования "Мотива".

Вместе с этим он заявил, что компания могла не захотеть договариваться с Евросоюзом о продолжении работы в России, потому что отказ уходить с рынка РФ мог стать причиной появления бизнес-рисков.

О том, что производитель окончательно покинет Россию, стало известно в августе 2022 года. По информации представителя компании, 400 работников из РФ получили финансовую обеспеченность. Помимо этого, в Ericsson заявили, что некоторые сотрудники предприятия уже находились в оплачиваемом отпуске.

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