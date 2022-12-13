Национальный роуминг заработает в новых регионах РФ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские операторы сотовой связи "МегаФон", "Билайн" и Tele2 достигли договоренности о введении национального роуминга на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По их данным, компании пришли к соответствующему соглашению еще в ноябре. При этом отмечается, что до конца 2022 года национальный роуминг на территории новых регионов РФ начнет работать и у МТС.

По информации издания, национальный роуминг на этих территориях будет действовать на тех же условиях, что и в Крыму до отмены в 2019 году.

Национальный и внутрисетевой роуминг были отменены в России на законодательном уровне в 2019 году. Соответствующее постановление подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев, который назвал этот шаг "окончательным решением вопроса" с роумингом.

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