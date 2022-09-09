Россиян предупредили о подорожании международного роуминга

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После начала спецоперации РФ на Украине базовые услуги зарубежного роуминга у российских операторов связи выросли в цене на 5–40%, стоимость опций – на 40–60%, сообщает газета "Коммерсант".

По словам операторов, рост цен коснулся небольшого количества абонентов и объясняется нестабильным курсом рубля. По мнению экспертов, на фоне "геополитической ситуации" роуминг будет востребован все меньше, а выезжающие за рубеж россияне вернутся к использованию туристических сим-карт.

К примеру, у "МегаФона" в Германии, Турции и Грузии в прошлом году действовал пакет по умолчанию (60 минут, 1 Гб) за 399 рублей в сутки. Сейчас компания изменила подход к тарификации в роуминге, по умолчанию действует следующая схема: минута входящих и исходящих звонков – за 69 рублей, 100 Кб трафика – 6,9 рубля. Условия действуют до конца суток, в течение которых потрачено 599 рублей.

При этом пакет за 399 рублей в день из тарифов роуминга исчез, есть отдельный пакет звонков (30 и 60 минут) за 499 и 699 рублей, а также пакет "Роуминг, гудбай Plus" за 999 рублей, в котором дается 10 Гб интернета и 100 минут.

В МТС также повысили цены на популярные направления, в частности Турцию, Узбекистан, Южную Корею, Испанию и другие страны. Теперь исходящие и входящие звонки в Россию стоят 85 рублей за минуту вместо 60 рублей. Звонки в другие страны стоят 155 рублей.

У "Вымпелкома" в популярных странах минута входящего или исходящего звонков стоит 45 рублей вместо 35, по умолчанию доступен пакет интернета в 1 Гб на сутки за 450 рублей вместо 350 рублей. В компании рассказали, что меняли условия обслуживания в роуминге еще в апреле из-за нестабильного курса национальной валюты и существенного дисконта по услугам связи за рубежом, который на тот момент был у оператора относительно предложений других игроков рынка.

У Tele2 с июля минута разговора в Армении, Турции и Казахстане и других странах стоит 39 рублей. Ранее она стоила 15 рублей.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что цена на роуминг растет, потому что его потребление значительно снизилось. По его словам, до пандемии у операторов были низкие цены на базовые услуги роуминга, поскольку они могли закупать трафик у зарубежных партнеров большими объемами, в пандемию число выезжающих за рубеж россиян снизилось, поэтому закупать большие объемы трафика стало невыгодно.

В конце марта российским сотовым операторам рекомендовали ограничить безлимитные тарифы связи, а также сократить объемы интернет-трафика в рамках других тарифов. Соответствующие рекомендации получили "Ростелеком", "МегаФон", "Билайн", МТС и Tele2.

До этого в Минцифры выступили с предложением ввести обязательную плату за трафик для зарубежных интернет-сервисов в пользу российских сетевых операторов. 1 марта инициативу направили в аппарат правительства. Предполагается, что для ее реализации будет разработан специальный закон.