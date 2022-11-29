Путин призвал интегрировать новые регионы в судебную систему РФ в короткие сроки

Фото: kremlin.ru

Новые российские регионы нужно в сжатые сроки интегрировать в судебную систему РФ. Об этом заявил Владимир Путин на Всероссийском съезде судей, передает RT.

Президент напомнил, что "по воле миллионов людей" ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. По его словам, там предполагается создание федеральных судов.

"Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему", – отметил Путин.

Глава государства пояснил, что в рамках этого вопроса предстоит провести большой объем работы. Он добавил, что речь идет не только о подборе сотрудников, но и о строительстве новых зданий и материально-техническом обеспечении.

Путин подчеркнул, что все нужно сделать в "максимально сжатые сроки", чтобы гарантировать жителям право на судебную защиту.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости увеличения сила медиков в новых регионах РФ. Он также напомнил, что в Донбассе работают два вуза – Донецкий и Луганский медицинские университеты, которые войдут в систему высшего российского медицинского образования.



Сотовую связь в новых регионах РФ планируют обеспечить в декабре – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!