В ГД заявили, что Киев будет обязан выплатить репарации РФ за обстрелы новых регионов

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Украине когда-нибудь придется выплатить репарации России за обстрелы и разрушения новых российских регионов. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что Киеву не сойдет с рук обстрел Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Шеремет добавил, что однажды Украина сполна ответит перед законом.

Депутат указал, что нанесенный ущерб будет подсчитан, а Украине – выставлен счет.

ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Киеву 14 ноября. Согласно проекту, планируется создание перечня нанесенного ущерба. Отмечалось, что этот документ будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, который понесла Украина от действий РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию ничтожной с точки зрения права. По ее словам, Генассамблея ООН не обладает полномочиями или компетенциями для решения подобных вопросов. Кроме того, она не может обвинять какую-либо сторону конфликта.



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