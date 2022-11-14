ООН приняла резолюцию по механизму выплаты РФ репараций Украине

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Организация Объединенных Наций приняла проект резолюции о выплате репараций Россией Киеву. Решение поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались, сообщает РИА Новости.

Заседание организовали по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Согласно проекту, в сотрудничестве с украинской стороной рекомендуется создать международный перечень нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, который понесла Украина из-за действий РФ.

Российская сторона не одобрила подобный документ и отметила, что проект со стороны правового поля не выдерживает критики. Кроме того, представители РФ подчеркнули, что резолюции представляют собой слабую попытку "легализовать не легализуемое" со стороны международного права.

По словам постпреда России Василия Небензя, Запад хочет воспользоваться заблокированными ими же суверенными средствами РФ для организации поставок Киеву оружия. Он сравнил подобное желание с грабежом.

Представитель российской стороны подчеркнул, что в случае принятия проекта, резолюции могут стать причиной ухудшения мировой стабильности.

Помимо прочего, государства, которые воздержались от голосования или выступили против этого, отметили, что подобная инициатива требует более детального разбора из-за несовершенства ее юридической базы.

В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев поделился, что резолюции являются ничтожными и противоречат Уставу ООН.

"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Но когда они самим своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными", – заявил Косачев.

По его мнению, решение организовать подобный проект скрывает за собой истинное желание Запада арестовать, изъять и использовать российские активы.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок отметили необходимость выплат Украине репараций со стороны России. По их мнению, конфликт должен закончиться получением Киевом полной территориальной интегральности и привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях.

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