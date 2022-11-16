В МИД назвали резолюцию ГА ООН по возмещению ущерба Украине ничтожной с точки зрения права

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Резолюция Генассамблеи ООН по возмещению ущерба Украине является ничтожной с точки зрения права. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Несмотря на свой откровенный антироссийский характер, принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов", – цитирует ее ТАСС.

По словам Захаровой, Генассамблея также не вправе определять факт агрессии и обвинять какую-либо сторону конфликта. Кроме того, представитель МИД выразила мнение, что все подобные действия исходят от Совбеза ООН, откуда неспособный к консенсусу Запад решает все за Киев.

14 ноября ООН приняла проект резолюции по механизму выплаты РФ репараций Украине. Инициативу одобрили 94 члена, против проголосовали 14, еще 73 члена ООН воздержались.

Согласно проекту, в сотрудничестве с Украиной рекомендуется создать международный перечень нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, который понесла Украина из-за действий российских войск.

В свою очередь, политолог Евгений Михайлов заявил, что после резолюции Генассамблея ООН полностью стала объектом влияния Соединенных Штатов. Вместе с тем эксперт указал, что данное решение не имеет никакой юридической силы.



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