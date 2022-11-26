Мурашко заявил о необходимости увеличить численность медиков в новых регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новых российских регионах необходимо увеличить численность медиков, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками, там два вуза на сегодняшний день функционируют – Донецкий и Луганский медицинские университеты, они вольются в систему высшего российского медицинского образования", – сказал глава Минздрава РФ.

Также он рассказал, что 1 декабря в правительство внесут законопроект по интеграции систем здравоохранения новых территорий РФ.

Ранее сообщалось, что в ДНР и ЛНР на постоянной основе посменно работают свыше 200 медиков из Москвы. В состав мультидисциплинарных бригад входят хирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие врачи.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



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