В медицинских университетах РФ увеличат число бюджетных мест

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 2023 года в медицинских университетах России вырастет число бюджетных мест. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что по специальности "лечебное дело" количество мест для обучения за счет федерального бюджета увеличится на 3,2%, по специальности "педиатрия" – на 4,9% и по специальности "медико-профилактическое дело" – на 7,4%.

В министерстве указали, что рост числа бюджетных мест отмечается в регионах, которые имеют потребность в привлечении дополнительных медицинских кадров.

По данным ведомства, с 2019 по 2022 года количество бюджетных мест в российских медицинских университетах по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры было увеличено на 20%.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о предоставлении права на бесплатное обучение в вузах детям медицинских работников, умерших от коронавируса при исполнении трудовых обязанностей.

Согласно документу, данная категория граждан сможет поступить на бюджет по программам бакалавриата и специалитета при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.

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