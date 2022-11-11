В ГД внесли проект о бесплатном обучении в вузах для детей медиков, умерших от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Государственную думу РФ внесли законопроект о предоставлении права на бесплатное обучение в вузах детям медицинских работников, умерших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Из пояснительной записки следует, что дети умерших в результате инфицирования коронавирусом медиков смогут поступить на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.

Кроме того, согласно инициативе, данная категория граждан будет иметь право на поступление в подготовительные отделения государственных высших учебных заведений за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об учете срочной службы при поступлении в вузы. Авторы инициативы указали, что это способствует усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины.

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