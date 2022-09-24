Свыше 16 тыс специалистов прошли обучение в Кадровом центре Депздрава Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 16 тысяч специалистов в рамках повышения квалификации прошли обучение в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Замруководителя Депздрава Елена Ефремова отметила, что на площадке кадрового центра регулярно увеличивается количество образовательных программ для врачей различных специальностей. По ее словам, программы разрабатывают с учетом актуальных задач, которые стоят перед здравоохранением.

"В этом году мы запустили на площадке центра восемь узкоспециализированных программ, включая одну комплексную, и ряд тренингов для врачей", – рассказала Ефремова.

Она поведала, что сейчас реализуются масштабные программы по обучению врачей общей практики и онкологов. Их участниками стали в общей сложности около 3 000 и 700 специалистов соответственно. Обучение проходят врачи-педиатры, неврологи, акушеры-гинекологи, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.

Дополнительные образовательные модули скоро появятся для врачей общей практики и онкологов. Первые смогут повысить уровень знаний в области гастроэнтерологии, гематологии и ревматологии. Онкологи же изучат современные виды диагностики и лечения злокачественных новообразований центральной нервной системы.

Образовательные программы, которые проходят аккредитацию в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования, включают теоретическую и практическую части.

Ранее сообщалось, что в Москве начался второй этап отбора сотрудников новых скоропомощных стационарных комплексов. С кандидатами проводят телефонные интервью. По словам Ефремовой, на этапе телефонного интервью эксперты кадрового центра повторно подтвердят соответствие указанных в анкете сведений. При этом особое внимание будет уделено тому, как кандидат общается и насколько он готов к работе в команде.

