Второй этап отбора сотрудников новых стационарных комплексов стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве начался второй этап отбора сотрудников новых скоропомощных стационарных комплексов. С кандидатами проводят телефонные интервью, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
По словам замглавы столичного Депздрава Елены Ефремовой, отбор в скоропомощные комплексы будет сложным. Она уточнила, что на этапе телефонного интервью эксперты кадрового центра повторно подтвердят соответствие указанных в анкете сведений. При этом особое внимание будет уделено тому, как кандидат общается и насколько он готов к работе в команде.
Успешно прошедшие второй этап будут приглашены на оценку профессиональных навыков. Позднее будут созданы команды новых скоропомощных комплексов, и начнется непосредственно специальная программа обучения и отработка на практике всех новых стандартов.
Заммэра Анастасия Ракова ранее сообщала, что сотрудники скоропомощных комплексов столицы пройдут обучение по более чем 70 программам, которые подготовили главные внештатные специалисты Депздрава Москвы, эксперты Кадрового центра и практикующие врачи медучреждений города.
Отмечалось, что для врачей проведут как онлайн-занятия, так и офлайн. Касаемо площадок, будет предложено пройти обучение, в том числе в Кадровом центре департамента здравоохранения и медколледжах.
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