Россияне перечислили жалобы, с которыми никогда не обратятся к врачу онлайн

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Россияне предпочитают не обращаться в дистанционном формате к кардиологу, гинекологу и урологу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой исследование компании "Дом.ру".

В опросе компании об отношении к телемедицине приняли участие 1,2 тысячи человек из 7 федеральных округов РФ.

"Респонденты назвали причины, с которыми никогда не обратятся к врачам: проблемы с сердечно-сосудистой системой (36%), беременность и роды/контрацепция (34%), проблемы с почками и мочеиспусканием (24%)", – озвучил результаты исследования представитель компании.

По словам 49% респондентов, телемедицина является ненадежным способом лечения, поскольку онлайн-формат не позволяет провести полноценный прием. Здесь же у россиян возникают сомнения в качестве назначаемого лечения. Однако 47% опрошенных оказались не против протестировать систему онлайн-приемов, сообщили аналитики.



Около 23% россиян готовы общаться онлайн с психологами. Опрошенные также готовы посетить дистанционную консультацию по вопросам боли в горле, травм, аллергии, а также обсудить с врачом другие заболевания, говорится в исследовании компании.

Ранее сообщалось, что врачи столичного телемедицинского центра провели за два года более 2,8 миллиона консультаций.

2,2 миллиона консультаций получили горожане, которые болели коронавирусом. Телемедицинский центр работает круглосуточно. Ежедневно пациентов консультируют почти 200 врачей.

