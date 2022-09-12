Пациенты с онкозаболеваниями смогут продлить электронные рецепты дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишина

В Москве в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) внедрили телемедицинский сервис, с помощью которого онкологи и гематологи этих медучреждений могут дистанционно продлить выписанные ранее пациенту электронные рецепты на ряд лекарственных препаратов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, для получения дистанционной помощи пациентам с онкозаболеваниями можно скачать приложение "ЕМИАС: Телемедицина".

Кроме того, при помощи телемедицинских консультаций специалисты теперь информируют пациентов о решениях онкоконсилиумов.

"Также во время консультации медики создадут необходимые направления, в том числе на госпитализацию, например, для прохождения лучевой либо химиотерапии. Если по итогам онкоконсилиума пациенту назначат лекарственную терапию, то специалисты расскажут, где он сможет получить выписанный лекарственный препарат, дадут информацию о режиме его приема и разъяснят алгоритм действий пациента при возможном возникновении побочных эффектов от приема медикаментов", – приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что на сегодняшний день врачи дистанционно продлили действие уже более пяти тысяч рецептов и уведомили порядка двух тысяч пациентов об итогах онкоконсилиумов.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ.

Кроме искусственного интеллекта, московские медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.

Аппарат Da Vinci состоит их хирургической консоли и консоли пациента с инструментами и камерой, а также стойки с монитором. Блоки стоят отдельно друг от друга, поэтому операции можно проводить дистанционно, даже из разных точек мира.

