В "Билайне" заявили о сохранении стратегии в случае смены владельца

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Компания "Вымпелком" (работает в РФ под брендом "Билайн"), входящая в состав телекоммуникационного холдинга Veon, не ожидает изменения стратегии после смены владельца. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

"Подчеркнем, что независимо от итоговой корпоративной структуры стратегия "Билайна" остается неизменной и в центре бизнеса компании всегда будут оставаться наши клиенты и непрерывный качественный сервис", – сообщили в компании.

Как уточнили в "Билайне", владение компанией зарубежным холдингом накладывало на оператора некоторые ограничения в деятельности. В связи с этим компания оказалась в менее выигрышном положении в сравнении с другими операторами, ведущими работу на рынке, уточнили в пресс-службе.

Ранее холдинг Veon сообщил о продаже российских подразделений "Вымпелкома". Как уточнили представители компании, руководящий состав холдинга рассматривает возможные варианты продажи, учитывая при этом вероятность достижения наилучшего результата для каждой из сторон.

До этого в СМИ уже сообщали о возможной продаже российских подразделений "Билайна". Издание "Известие" со ссылкой на информированные источники уточняло, что сделка может быть совершена при наличии возможности обратного выкупа компании в течение нескольких лет.



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