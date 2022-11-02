Холдинг Veon заявил о продаже российских подразделений "Билайна"

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Телекоммуникационный холдинг Veon заявил о намерении провести конкурентный процесс продажи российских подразделений компании "Вымпелком", которая представлена в России как "Билайн". Об этом сообщается на сайте компании.

"В настоящее время руководство изучает возможные варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон", – говорится в сообщении.

До этого издание "Известия" со ссылкой на осведомленные источники заявило, что "Вымпелком" может стать компанией с полностью российским капиталом. Кроме продажи, владелец компании также может передать отечественной компании активы при условии обратного выкупа в течение некоторого времени.

Ранее "Вымпелком" не поддержал инициативу Минцифры России о введении антитеррористической защиты на объектах связи. Как сообщили в компании, подобные меры вызовут дополнительные затраты у операторов.

Так, введение вооруженной охраны на объектах может обойтись компаниям примерно в 5 миллионов рублей в год, не считая остальные расходы.

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