Российские операторы не поддержали дополнительные расходы на защиту от террористов – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские операторы опасаются новых расходов на защиту от террористов в связи с проектом постановления правительства, который был разработан Минцифры РФ. Об этом сообщает "Коммерсант".

Проект постановления был опубликован для общественного обсуждения 3 октября. Он включает требования, направленные на антитеррористическую защиту объектов. В МТС и "Вымпелкоме" считают, что соблюдение его предложений касается не только подведомственных Минцифры и Роскомнадзора организаций, но и всех операторов связи.

Операторы связи подчеркнули, что действие проекта должно распространяться только на подведомственные Минцифры организации, использующиеся для государственных нужд.

"Вымпелком" уточняет, что, согласно разработке ведомства, на объекте необходимо ввести вооруженную охрану, что обойдется примерно в 5 миллионов рублей в год. Присутствие сотрудников охраны без оружия будет стоить около миллиона рублей, установка пультовой защиты объекта – 84 тысячи рублей в год.

Операторы связи также считают, что для передачи информации ведомству о беспилотных летательных аппаратах (одно из требований проекта) и других угрозах террористической деятельности они также не имеют должных средств и компетенции.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин предположил, что для должного соблюдения правил операторам связи придется увеличить объем затрат, а также провести дополнительное обучение для действующих сотрудников.

"Потребуется расширять сферу ответственности уже действующих специалистов в конкретных подразделениях компаний или же нанимать дополнительный персонал, что в сложившихся условиях на рынке труда будет проблематично", – сказал он.

Однако партнер Orchards Алексей Станкевич считает, что беспокойства компаний не оправданны. Предложение Минцифры не несет в себе инициатив, из-за которых критическим образом могут произойти изменения в сфере связи.

До этого издание сообщило, что часть российских операторов снизили цены на связи в странах популярных направлений при релокации. Стоимость услуг на звонки и интернет снизили в том числе "Вымпелком", "МегаФон" и "Тинькофф мобайл".

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