В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России решили создать ассоциацию, которая объединит разработчиков оборудования для сотовой связи шестого поколения (6G), сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник на рынке связи.

Созданием объединения занимается руководитель Лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) 5G "Сколтеха" Виталий Шуб.

Собеседник издания рассказал, что сейчас ведутся переговоры с потенциальными участниками. Среди них – отечественные производители телекоммуникационного оборудования. По его словам, многие предприятия уже дали свое согласие, однако не уточнил, о каких компаниях идет речь.

"Цель альянса – создание в России экосистемы разработки и производства оборудования 6G к тому моменту, когда в мире начнутся коммерческие запуски сетей нового стандарта. Ожидается, что это произойдет к началу 2030-х годов", – сказал он.

Сотрудник компании – партнера нескольких телеком-операторов рассказал, что без создания инфраструктуры для сетей 5G развертывание 6G невозможно, а в этой сфере Россия потеряла несколько лет. Он подчеркнул, что первые образцы оборудования для пятого поколения появятся только к концу этого года. Шестое поколение должно учитывать наработки, которые используются для 5G, и он утверждает, что в России такие наработки есть.

В Минпромторге считают этот проект своевременным и актуальным. В ведомстве сообщили, что разработан проект дорожной карты по основным направлениям развития сетей связи шестого поколения в РФ до 2030 года.

"Основные этапы ее реализации – создание радиочастотного обеспечения сетей связи шестого поколения и разработка в России, а также инновационных услуг для этих сетей", – говорится в сообщении.

Летом сообщалось, что специалисты разрабатывают в России проект по созданию отечественного оборудования для обеспечения нового стандарта связи 6G. Генеральный директор НИИ радио Олег Иванов подтвердил, что институт совместно со "Сколтехом" подготовили предложения по разработке отечественного оборудования для 6G.

По его словам, в России планируют разрабатывать оборудование начиная от создания прототипов и заканчивая производством. Также специалисты рассмотрят вопросы создания нормативно-правовой базы, проведут подробные исследования безопасности новых сетей. При этом Иванов добавил, что пока рано рассказывать другие подробности проекта, в том числе источники финансирования.



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