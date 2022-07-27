В России приступили к разработке оборудования для связи 6G

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Фото: depositphotos/beinluck
В России специалисты разрабатывают проект по созданию отечественного оборудования для обеспечения нового стандарта связи 6G, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.
Генеральный директор НИИ радио Олег Иванов подтвердил изданию, что институт совместно со "Сколтехом" подготовили предложения по разработке отечественного оборудования для 6G.
По его словам, в России планируют разрабатывать оборудование начиная от создания прототипов и заканчивая производством. Также специалисты рассмотрят вопросы создания нормативно-правовой базы, проведут подробные исследования безопасности новых сетей. При этом Иванов добавил, что пока рано рассказывать другие подробности проекта, в том числе источники финансирования.
Новое оборудование собираются создать уже к 2025 году, на это потребуется более 30 миллиардов рублей из бюджета. Разработкой будут заниматься "Сколтех" и НИИ радио.
Ранее сообщалось, что оператор "Билайн" улучшил качество мобильного интернета в Московской области. В результате строительства новых базовых станций загрузка контента в среднем ускорилась на 30%.
Улучшение скорости мобильного интернета произошло в 35 городах Подмосковья. В их числе – Балашиха, Сергиев Посад, Зеленоград, Лобня и некоторые другие – с совокупным населением примерно 5 миллионов человек. В два раза быстрее контент загружается в Воскресенске, на 70% – в городе Клине. Также на 60% выросла скорость работы сетевого подключения в Сергиевом Посаде.
Мишустин поручил внести в кабмин предложения по разработкам сетей связи 6G
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