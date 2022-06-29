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Технологии

29 июня, 22:45

Мобильные операторы не будут использовать частоты 3,4–3,8 ГГц

технологии

Фото: depositphotos/sergey_causelove

Операторы связи по поручению Госкомиссии по радиочастотам перевели абонентов из диапазона частот 3,4–3,8 Гигагерца на другие системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минцифры.

В ведомстве уточнили, что для клиентов связь и интернет останутся на прежнем уровне.

"Решение не связано с мобильными сетями. Диапазон частот 3,4–3,8 Гигагерца не будет использоваться для 5G-сетей. Для развертывания сетей пятого поколения выбран диапазон частот 4,8–4,9 Гигагерца", – говорится в сообщении.

При этом Ростелеком, Мегафон и Билайн подали ходатайство о продлении разрешения на частоты 3,4–3,8 Гигагерца для оказания услуг беспроводного интернета по технологии WiMAX.

Ранее стало известно, что Билайн второй год подряд занимает первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве. Результатами исследования поделилось аналитическое агентство DMTEL. Оператор лидирует как по качеству голосовой связи, так и по качеству мобильного интернета.

В столице оператор строит 5G-Ready сеть. Это значит, что внедрить сеть пятого поколения связи можно в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт.

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