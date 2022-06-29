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Технологии

12:00

Эксперты назвали оператора с надежнейшим LTE-покрытием на главных магистралях из Москвы

технологии

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Melissa Erichsen

Непрерывность LTE-покрытия у оператора "билайн" составляет почти 100% на шести основных магистралях из Москвы в область, сообщает пресс-служба мобильного оператора со ссылкой на данные независимого аналитического агентства TelecomDaily.

"Данный показатель является наиболее важным при движении, потому что позволяет обеспечить клиентам бесшовное покрытие и предоставление сервиса на протяжении всего пути", – говорится в сообщении.

TelecomDaily представил измерения на Минском, Новорижском, Ленинградском, Калужском, Новорязанском шоссе и М11 ("Нева"), которые ведут в крупные дачные агломерации Московской области. По данным агентства, средняя скорость мобильного интернета у "билайна" достигает 44 Мбит/с, что позволяет комфортно смотреть фильмы онлайн, а на скачивание картин в высоком качестве может уходить менее 10 минут.

"Для того чтобы обеспечить максимально возможное непрерывное покрытие на основных дорогах, связывающих Москву и Московскую область, "билайн" построил почти 1 000 новых базовых станций на протяженности более 3 000 километров. Непрерывная связь также доступна на всем пути следования по МКАД", – говорится в сообщении.

Директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Дмитрий Машин рассказал, что за последние годы компании удалось создать качественное LTE-покрытие не только на земле, но и в столичном метро.

"Наша основная задача – предоставлять нашим клиентам непрерывный сервис на всем пути его следования в течение дня. Для этого мы не только строим новые базовые станции, но и грамотно управляем своей сетью с помощью таких интеллектуальных решений, как, например, SON (Self Optimized Networks), которое позволяет мониторить и настраивать сеть под запрос клиента в режиме 24/7", – сказал Машин.

Чтобы полноценно пользоваться новыми технологиями на сети "билайн", необходимо, чтобы и смартфон, и сим-карта поддерживали стандарт LTE. При необходимости сим-карту можно заменить на новую без потери номера. Для хорошего качества связи стоит также проверить настройки сети в своем смартфоне, рекомендуют в компании.

Ранее сообщалось, что компания "билайн" расширила свою сеть на территории 800 дачных кооперативов в Московской области, где в сезон проживают более 300 тысяч человек. Уточняется, что порядка 200 новых базовых станций было построено "билайном" для усиления связи на территории одних из крупнейших агломераций СНТ в Московской области, а средняя скорость мобильного интернета в регионе увеличилась до 40 Мбит/с.

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