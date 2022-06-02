"Билайн" увеличил среднюю скорость мобильного интернета на дачах Подмосковья

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На территории 800 дачных кооперативов в Московской области, где в сезон проживают более 300 тысяч человек, компания "билайн" расширила свою сеть, сообщили в пресс-службе оператора.

Уточняется, что порядка 200 новых базовых станций было построено "билайном" для усиления связи на территории одних из крупнейших агломераций СНТ в Московской области, а средняя скорость мобильного интернета в регионе увеличилась до 40 Мбит/с.

Кроме того, средний рост скорости мобильного интернета в Подмосковье составил 30% благодаря эффективному использованию частотного ресурса компании. Так, "билайн" расширил в регионе диапазон LTE 1 800 за счет аналогичного диапазона в 2G. В пресс-службе оператора отметили, что это стало возможно, так как голосовой трафик смещается из 2G в 4G благодаря технологии VoLTE.

"Одним из приоритетных направлений по развитию сети в области для нас стал рост уровня качества связи на территории дачных кооперативов. Поэтому мы основательно подготовили свою сеть к новому летнему сезону – увеличили скорость мобильного интернета для более быстрой загрузки тяжелых файлов, а также улучшили покрытие почти на 100 000 дачных участках", – подчеркнул директор Московского региона "ВымпелКом" Дмитрий Машин.

Ранее сообщалось, что оператор "билайн" улучшил качество мобильного интернета в Московской области. В результате строительства новых базовых станций загрузка контента в среднем ускорилась на 30%.

Улучшение скорости мобильного интернета произошло в 35 городах Подмосковья. В их числе – Балашиха, Сергиев Посад, Зеленоград, Лобня и некоторые другие – с совокупным населением примерно 5 миллионов человек. В два раза быстрее контент загружается в Воскресенске, на 70% – в городе Клине. Также на 60% выросла скорость работы сетевого подключения в Сергиевом Посаде.