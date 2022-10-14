Операторы снизили стоимость роуминга для популярных направлений при релокации – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские операторы сотовой связи приступили к пересмотру условий роуминга в странах, куда после объявления в РФ частичной мобилизации начали активно выезжать граждане. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Вымпелком" принял решение о запуске пакетов услуг для длительного роуминга. В числе стран есть Казахстан, Турция, Армения и другие государства. Сотовый оператор предлагает приобрести 1 Гб интернета за одну тысячу рублей или 15 Гб за 7 тысяч рублей.

"Тинькофф мобайл" снизил стоимость интернета в Казахстане. Клиенты виртуального оператора могут приобрести 1 Гб за 899 рублей, 2 Гб за 1 200 рублей.

"МегаФон" предлагает клиентам подключить пакет 1 Гб трафика и 60 минут звонков за 149 рублей в сутки. При этом издание отмечает, что оператор ввел комиссию за пополнение мобильного счета через приложение Сбербанка.

"Скартел" (бренд Yota. – Прим. ред.) повысил комиссию за переводы на счета других операторов и банковские карты с 3 до 6%, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что свыше 200 тысяч россиян въехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации в РФ. При этом 147 тысяч граждан РФ покинули территорию Казахстана. Еще семеро были депортированы.

Кроме того, желающих покинуть страну фиксировали на границе Псковской области. Там образовались очереди.

Тогда губернатор региона Михаил Ведерников заявил, что желающие покинуть страну проходили проверку. На границе были развернуты мобильные призывные пункты и обеспечены санитарные условия.

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