На границе Псковской области образовались очереди покидающих Россию – губернатор

Фото: телеграм-канал "Михаил Ведерников"
На границе в Псковской области образовались очереди из желающих покинуть Россию. Об этом сообщает RT со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова.
"Ситуация непростая. Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещенные товары. Есть и граждане России призывного возраста", – рассказал губернатор.
Он добавил, что желающие покинуть страну проходят проверку. На границе развернуты мобильные призывные пункты и обеспечены санитарные условия.
Кроме того, Ведерников заверил, что людям будет оказана помощь в обеспечении питанием и пунктами обогрева в связи с погодными условиями.
Он посоветовал перед выездом из страны выбирать менее загруженные маршруты.
Ранее стало известно, что более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые находились в очереди на выезд в Грузию.
До этого сообщалось, что около 98 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября. При этом свыше 64 тысяч человек покинули республику.
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