ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

ФАС признала оператора связи МТС нарушителем антимонопольного законодательства. Компания слишком сильно повысила стоимость услуг для пользователей – более чем на 20% в текущем году во время инфляции в 10,5%, сообщает официальный сайт ведомства.

По предписанию ФАС, МТС обязаны уменьшить суммы на тарифы до экономически обоснованного уровня. Размер штрафа ведомство установит в рамках административного расследования.

В ФАС сообщили, что МТС в январе текущего года увеличила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов пользователей на 9,5%. В компании подобные действия обосновали ростом своих затрат, но не предоставили свои суждения в ведомство.

В августе, сентябре и октябре также были зафиксированы повышения цен для разных тарифных планов.

"Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%", – прокомментировали в ФАС.

По их мнению, подобный рост цен нарушает интересы потребителей.

В феврале ФАС возбудила дело против МТС за повышение тарифов. В то время в МТС пообещали предоставить ведомству все необходимые разъяснения. В компании отметили, что заранее проинформировали абонентов об изменениях. Пользователям также предоставили выбор: остаться на действующем тарифе, перейти на другой тариф или подписку.

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