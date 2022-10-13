"МегаФон" находится в тесном контакте с ФАС по делу о повышении стоимости тарифов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сотовый оператор "МегаФон" находится в тесном контакте с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) по делу о повышении стоимости на услуги связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сотового оператора.

По данным "МегаФона", компания заранее проинформировала ФАС об изменении цен на услуги сотовой связи.

"Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию", – сообщили в пресс-службе.

Ранее ФАС возбудила дело против оператора сотовой связи "МегаФон" из-за необоснованного повышения цен на тарифы. По данным ведомства, оператор сотовой связи необоснованно повысил цены на услуги в мае для 16,5 миллиона клиентов. Цены на тарифы стали выше на 12%.

Накануне нарушителем антимонопольного законодательства ФАС также признала оператора сотовой связи МТС. Отмечается, что компания слишком сильно повысила стоимость услуг для пользователей – более чем на 20% в текущем году во время инфляции в 10,5%.

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