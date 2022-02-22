ФАС возбудила дело против МТС из-за повышения тарифов

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против ПАО "МТС" за повышение тарифов в январе на 9,5%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компания объяснила повышение стоимости услуг для 28 миллионов абонентов ростом своих затрат. При этом в ФАС заявили, что повышение тарифов при отсутствии обоснования нарушает интересы потребителей.

"Подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил", – говорится в сообщении.

В МТС пообещали предоставить ведомству все необходимые разъяснения. В компании отметили, что заранее проинформировали абонентов об изменениях. Пользователям также предоставили выбор: остаться на действующем тарифе, перейти на другой тариф или подписку.

"Российские операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с инфляцией, ростом стоимости оборудования и его доставки, ростом расходов на электроэнергию, необходимостью инвестиций в расширение и строительство новых сетей и так далее. Даже с учетом изменений услуги связи и мобильного интернета в России остаются дешевыми и доступными всем", – цитирует представителя МТС "Интерфакс".

Ранее ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства. Служба пришла к выводу, что установленные компанией правила YouTube ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках. ФАС также решила, что правила видеохостинга по блокировке контента непрозрачны, необъективны и непредсказуемы.

