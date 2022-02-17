ФАС проанализирует ситуацию с ростом цен на отопление в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная антимонопольная служба проанализирует информацию о росте цен на отопление в России для граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В службе также напомнили, что если цена в итоговой квитанции за ЖКУ, по мнению гражданина, завышена из-за неправильных расчетов, ему следует обращаться в Госжилинспекцию.

"В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ конечные тарифы на ЖКУ рассчитывают и утверждают региональные органы власти. Правительство РФ определяет размер индекса платы граждан за коммунальные услуги в полном соответствии с социальной направленностью государственной тарифной политики", – напомнили в ФАС.

В ФАС при этом отметили, что в 2021 году изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%, на обращение с ТКО – на 1,9%, что полностью соответствует параметрам, утвержденным правительством Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что департамент ЖКХ проверит обоснованность начислений за отопление в столичном районе Коптево. По словам жителей ряда домов, начисления за отопление резко выросли в несколько раз. Ситуацией также заинтересовались в прокуратуре. Специалисты проверят обоснованность подорожания.

