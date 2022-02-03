ФАС направила производителям рекомендации по стабилизации цен на сахар

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендовала производителям включить цену на сахар, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы, чтобы стабилизировать цены на продукцию. Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.
Также производителям рекомендовали включить ряд условий в договоры с дистрибьюторами, которые покупают сахар для дальнейшей поставки в организации розничной торговли.
Речь идет о максимальной торговой наценке, запрете для дистрибьюторов на перепродажу приобретаемого для поставок в организации розничной торговли сахара третьим лицам, о праве расторгать договоры с дистрибьюторами, которые не соблюдают данные условия.
В ФАС отметили, что данные рекомендации разработаны для сдерживания цен на социально значимые продукты.
Ранее столичная прокуратура сообщила представителям Ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости завышения цен на товары первой необходимости. В прокуратуре уточнили, что стоимость продовольственных товаров может измениться из-за повышения потребительского спроса.
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