Прокуратура Москвы предупредила производителей о недопустимости завышения цен

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Столичная прокуратура сообщила представителям ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости завышения цен на товары первой необходимости. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Для недопущения негативных социальных последствий прокурорами обеспечен мониторинг ситуации на продовольственном рынке, на регулярной основе осуществляются соответствующие надзорные мероприятия", – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что стоимость продовольственных товаров может измениться из-за повышения потребительского спроса. Для профилактики нарушений производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла проинформировали о недопустимости необоснованного повышения цен.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил членам кабмина проработать новые меры поддержки производителей и стабилизации цен на продукты.