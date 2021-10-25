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Экономика

18:43

Мишустин предложил разработать новые меры по стабилизации цен на продукты

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил членам кабмина проработать новые меры поддержки производителей и стабилизации цен на продукты, сообщает РИА Новости.

"Рост цен сейчас сдерживают инструменты, которые были сформированы правительством, в первую очередь, демпферные механизмы. Но сейчас нам надо детально обсудить эти меры и подумать над тем, какие еще шаги можно и нужно сделать", – заявил глава кабмина.

Помимо демпферных механизмов, Минсельхоз также предложил реализовать субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство и передавать средства на расширение производства.

Кроме того, в числе потенциальных мер поддержки указаны введение льгот на транспортировку и кредитование и помощь по созданию селекционно-семеноводческих центров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о действующих в стране механизмах по мониторингу скачков цен на товары и продукты.

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