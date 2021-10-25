Гречка и овсянка в России могут подорожать на 10–20% в ноябре – СМИ

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Российские производители круп уведомляют сети о повышении цен на гречку и овсянку в ноябре на 10–20% процентов, сообщает газета "Коммерсант". Отмечается, что это связано с ростом стоимости сырья и упаковки.
"В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 килограмм", – говорится в публикации.
Представитель агрохолдинга "АФГ Националь" рассказал изданию, что также выросла себестоимость производства круп. В частности, за последний год более чем на 100% увеличилась цена на полипропиленовую и картонную тару.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, в свою очередь, отметил, что рост цен на гречку может быть связан с плохим качество ее урожая в Алтайском крае. Регион является основным поставщиком этой крупы в России.
Отмечается, что крупный производитель Роса предупредил партнеров о повышении цен по большей части позиций на 10–20% с 4 ноября. В сети "Верный" подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%.
При этом, как пишет газета, эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая, а в Минсельхозе отметили, что производители продуктов питания амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года.
Ранее сообщалось, что с конца октября – начала ноября в России могут на 7–20% вырасти цены на колбасы и сосиски. Соответствующие уведомления ритейлу направили больше десятка крупнейших производителей.
Москвичам рассказали о ценах на гречку
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