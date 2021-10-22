В ближайшее время в России могут подорожать колбасы и сосиски – СМИ

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С конца октября – начала ноября цены на колбасы и сосиски могут вырасти на 7–20%. Об этом предупредили представители крупнейших компаний по мясопереработке, сообщает газета "Известия".
"Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7–20% с конца октября – начала ноября. <...> Уведомления ритейлу направили больше десятка крупнейших производителей, в том числе "Мираторг", "Останкино", "Дымов", "Клинский", – говорится в сообщении.
По информации издания, возможный рост цен связан с подорожанием сырья, моющих средств, упаковки, яичного меланжа.
При этом в Минсельхозе отметили, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. В частности, животноводческим предприятиям выделили дополнительно 10 миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.
Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал, что к Новому году в России вырастут цены на алкоголь. По словам эксперта, это связано с повышением на 4–5% стоимости акцизов в 2022 году. Производители уже закладывают эту стоимость в товар. Также причиной роста цен, по его словам, стал не лучший урожай винограда в России, Грузии и Европе.
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