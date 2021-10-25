Песков сообщил о действующих механизмах по мониторингу роста цен в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для предотвращения скачкообразного повышения цен российское правительство наладило постоянно действующие механизмы по их мониторингу. Об этом пишет ТАСС.

"Существуют как субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, так и объективные факторы, которые нужно просто принимать как данность, я имею в виду инфляционные процессы", – отметил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что в России могут подорожать гречка и овсянка на 10–20%. Причиной повышения стоимости, по данным источника, стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более чем 80 рублей за 1 килограмм.

При этом в Минсельхозе РФ заявили, что российский рынок обеспечен основными видами круп. По данным министерства, объемы производства круп покрывают спрос предприятий. В 2021 году посевные площади под гречиху были увеличены на 12,1%, что, по мнению специалистов, может сохранить стабильную ситуацию на рынке.

