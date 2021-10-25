Песков сообщил о действующих механизмах по мониторингу роста цен в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для предотвращения скачкообразного повышения цен российское правительство наладило постоянно действующие механизмы по их мониторингу. Об этом пишет ТАСС.
"Существуют как субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, так и объективные факторы, которые нужно просто принимать как данность, я имею в виду инфляционные процессы", – отметил Песков.
Ранее СМИ сообщили, что в России могут подорожать гречка и овсянка на 10–20%. Причиной повышения стоимости, по данным источника, стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более чем 80 рублей за 1 килограмм.
При этом в Минсельхозе РФ заявили, что российский рынок обеспечен основными видами круп. По данным министерства, объемы производства круп покрывают спрос предприятий. В 2021 году посевные площади под гречиху были увеличены на 12,1%, что, по мнению специалистов, может сохранить стабильную ситуацию на рынке.
Власти постоянно следят за ценами на продукты – Песков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: