В Минсельхозе РФ заявили, что российский рынок обеспечен основными видами круп

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Объемы производства круп в России в полной мере обеспечивают потребности рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

По данным министерства, объемы производства круп покрывают спрос предприятий. В 2021 году посевные площади под гречиху были увеличены на 12,1%, что, по мнению специалистов, может сохранить стабильную ситуацию на рынке.

По состоянию на октябрь в РФ было собрано 837,5 тысячи тонн гречихи, что на 22 тысячи превышает показатель прошлого года.

При этом в Минсельхозе отметили, что с прошлого года производители и предприятия переработки работают в условиях постоянно повышающихся затрат. Это связано с увеличением стоимости на минеральные удобрения, топливо, упаковку и другие составляющие себестоимости.

Ранее СМИ сообщили, что в России могут подорожать гречка и овсянка на 10–20%. Причиной повышения стоимости, по данным источника, стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более чем 80 рублей за 1 килограмм.

