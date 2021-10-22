В Минсельхозе РФ рассказали о мерах для стабилизации цен на мясную продукцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ приняло ряд мер для стабилизации цен на мясную продукцию, так как предприятия работают в условиях повышения издержек. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.

В министерстве отметили, что издержки возникли из-за удорожания добавок, электроэнергии, транспорта, упаковки и других составляющих себестоимости.

"В текущем году была введена "плавающая" экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основной кормовой составляющей – сои и соевого шрота. Помимо этого, животноводам доступны льготные "короткие" кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства", – говорится в сообщении.

В Минсельхозе отметили, что в 2021 году предприятиям компенсируют часть затрат на покупку кормов. На эти цели направят 10 миллиардов рублей. Кроме того, с 2022 года средства господдержки распределят с учетом на животноводческую отрасль сельского хозяйства. В министерстве считают, что это позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний.

Ранее в Минсельхозе договорились с производителями о стабильных отпускных ценах на тушку птицы до конца 2021 года. Министерство подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции.

