В Минсельхозе РФ рассказали о мерах для стабилизации цен на мясную продукцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство РФ приняло ряд мер для стабилизации цен на мясную продукцию, так как предприятия работают в условиях повышения издержек. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.
В министерстве отметили, что издержки возникли из-за удорожания добавок, электроэнергии, транспорта, упаковки и других составляющих себестоимости.
"В текущем году была введена "плавающая" экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основной кормовой составляющей – сои и соевого шрота. Помимо этого, животноводам доступны льготные "короткие" кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства", – говорится в сообщении.
В Минсельхозе отметили, что в 2021 году предприятиям компенсируют часть затрат на покупку кормов. На эти цели направят 10 миллиардов рублей. Кроме того, с 2022 года средства господдержки распределят с учетом на животноводческую отрасль сельского хозяйства. В министерстве считают, что это позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний.
Ранее в Минсельхозе договорились с производителями о стабильных отпускных ценах на тушку птицы до конца 2021 года. Министерство подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции.
Минсельхоз договорился с производителями о ценах на мясо птицы
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