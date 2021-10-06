Врач рассказал, сколько мяса должно входить в рацион человека зимой

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Россиянам рассказали, какое количество рациона человека в холодное время должно занимать мясо. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости.

Специалист объяснил, что зимой человеку стоит менять свой рацион, так как организму требуется больше сил и энергии. В частности, в холодное время года появляется нехватка солнечного света и тепла, возрастают энергозатраты на согрев, замедляются обменные процессы, проявляются вялость и быстрая утомляемость.

Для помощи организму эксперт советует включать в питание белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатку.

"Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными", – подчеркнул Тяжельников.

Врач советует в зимнее время отводить порядка 40% рациона на мясо.

"Оно дает нам энергию, защищает от потери мышечной ткани, стимулирует защиту от инфекционных заболеваний", – пояснил эксперт.

Он добавил, что мясо допустимо заменить на яйца и рыбу.

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