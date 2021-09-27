Минсельхоз договорился с производителями о стабилизации цен на птицу

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов
Министерство сельского хозяйства РФ договорилось с производителями о стабильных отпускных ценах на тушку птицы до конца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции", – сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Ранее торговые сети уведомили Минпромторг РФ о планах повысить цены на куриное мясо и яйца. Это объяснили ростом закупочных цен.
В европейской части России оптовая цена куриной грудки установила годовой рекорд в 250–260 рублей за килограмм, а цена тушки бройлера составила 140–150 рублей за килограмм. Между тем закупочная цена яиц в августе составляла 27–32 рубля за десяток, а контракты на сентябрь – февраль заключены по цене 65 рублей.
Тогда в Минсельхозе РФ заявили, что нынешняя ситуация на рынке птицеводческой продукции является стабильной.
Антимонопольная служба борется с высокими ценами
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