В Минсельхозе заявили о стабильности цен на птицу и яйца

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Министерство сельского хозяйства РФ считает нынешнюю ситуацию на рынке птицеводческой продукции стабильной. Об этом говорится в соответствующем комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

"В настоящее время ситуация на рынке птицеводческой продукции оценивается как стабильная. Ценовая динамика по мясу птицы и яйцам находится в пределах сезонных тенденций, существенных колебаний не отмечается", – отметили в Минсельхозе.

Ожидается, что по итогам текущего года производство полностью восстановится и будет сопоставимо с показателем 2020 года. Так, за первые 8 месяцев текущего года оно уже достигло объема, близкого к уровню аналогичного периода прошлого года. В министерстве подчеркивают, что для этого созданы все необходимые условия, в частности ведется постоянный мониторинг эпизоотической ситуации, оказывается поддержка производителям.

Кроме того, для предприятий птицеводческой отрасли увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита – с 1 до 1,5 миллиарда рублей, а для тех из них, что пострадали от птичьего гриппа, льготные инвесткредиты продлены на срок до 12 лет. Также предусмотрены льготы на покупку кормовых культур.

Ранее торговые сети уведомили Минпромторг РФ о планах повысить цены на куриное мясо и яйца. Это связано с ростом закупочных цен. Так, в европейской части России оптовая цена куриной грудки установила годовой рекорд в 250–260 рублей за килограмм, а цена тушки бройлера составила 140–150 рублей за килограмм. Между тем закупочная цена яиц в августе составляла 27–32 рубля за десяток, а контракты на сентябрь – февраль заключены уже по цене 65 рублей.

