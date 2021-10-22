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Экономика

13:06

Торговые сети будут сдерживать темп роста цен на колбасу и сосиски в РФ – АКОРТ

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Торговые сети будут сглаживать темпы роста цен на продукты мясопереработки, сообщил исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов.

Он напомнил, что производители предупредили о росте цен на колбасу и сосиски на 8–10%. Они объясняют это ростом себестоимости производства и транспортировки.

"Торговые сети – члены АКОРТ предпринимают усилия, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей, в том числе демпфируют рост закупочных цен за счет экономии затрат, из-за чего увеличение цены на полке происходит меньшими темпами", – цитирует Борисова ТАСС.

22 октября газета "Известия" сообщила, что с конца октября – начала ноября цены на колбасы и сосиски могут вырасти на 7–20%. По информации издания, возможный рост цен связан с подорожанием сырья, моющих средств, упаковки и яичного меланжа.

При этом в Минсельхозе отметили, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. В частности, животноводческим предприятиям выделили дополнительно 10 миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

"Доктор 24": вареная колбаса

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