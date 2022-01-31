В Минсельхозе прокомментировали сообщения о росте цен на молоко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
В Минсельхозе РФ не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию в этом году. При этом не исключается, что стоимость будет повышаться по отдельным позициям, сообщает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что принимаемые меры поддержки позволяют обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. В министерстве также напомнили, что, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции.
Предприятия отрасли сдерживают рост благодаря оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности. При этом цены могут меняться на отдельные позиции из-за повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты и упаковку.
Чтобы обеспечить стабильную ценовую ситуацию на молочном рынке, правительство РФ приняло комплекс мер, которые в том числе позволяют сократить и издержки производителей, например таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна, льготные кредиты на покупку ветпрепаратов и кормов, на строительство и реконструкцию.
На прошлой неделе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, а также предоставление компенсации затрат на покупку кормов, чтобы не допустить роста цен на эту продукцию.
Ранее столичная прокуратура сообщила представителям Ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости завышения цен на товары первой необходимости. В прокуратуре уточнили, что стоимость продовольственных товаров может измениться из-за повышения потребительского спроса.
Минсельхоз допустил возможность роста цен на молочную продукцию
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