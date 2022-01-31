Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

04:01

В России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

экономика

Фото: ТАСС/Сергей Медведев

В России хотят законодательно запретить уничтожение конфискованных и санкционных продуктов, которые пригодны для употребления. Об этом сообщает газета "Известия".

Как утверждает издание, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Он дополнит закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" новой статьей "О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления".

Автором документа выступил глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что после проведения экспертизы на пригодность следует использовать санкционные продукты по прямому назначению. Как считает Нилов, проверять качество продуктов должны специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Во фракциях "Единая Россия" и "Новые люди" сообщили о намерении ознакомиться с законопроектом после внесения в Госдуму. При этом председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов выразил мнение, что данный документ можно поддержать.

Ранее свыше 200 килограммов санкционных сыров изъяли на складе в подмосковных Люберцах. После этого продукция была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в городском округе Ступино.

Также сообщалось, что порядка 60 килограммов санкционной молочной и мясной продукции уничтожили на специальном полигоне отходов в Подмосковье. Запрещенные продукты удалось изъять на столичном Бутырском рынке.

В России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать