В России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

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В России хотят законодательно запретить уничтожение конфискованных и санкционных продуктов, которые пригодны для употребления. Об этом сообщает газета "Известия".

Как утверждает издание, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Он дополнит закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" новой статьей "О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления".

Автором документа выступил глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что после проведения экспертизы на пригодность следует использовать санкционные продукты по прямому назначению. Как считает Нилов, проверять качество продуктов должны специалисты Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Во фракциях "Единая Россия" и "Новые люди" сообщили о намерении ознакомиться с законопроектом после внесения в Госдуму. При этом председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов выразил мнение, что данный документ можно поддержать.

Ранее свыше 200 килограммов санкционных сыров изъяли на складе в подмосковных Люберцах. После этого продукция была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в городском округе Ступино.

Также сообщалось, что порядка 60 килограммов санкционной молочной и мясной продукции уничтожили на специальном полигоне отходов в Подмосковье. Запрещенные продукты удалось изъять на столичном Бутырском рынке.