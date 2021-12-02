Свыше 200 кг санкционных сыров изъяли на складе в Люберцах

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Свыше 200 килограммов санкционных сыров изъяли на складе в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Как указано на сайте управления, сотрудники провели надзорное мероприятие в рамках межведомственного взаимодействия.

"Установлен факт реализации ИП Мельниковым И.Н. молочной продукции общим весом 207 кг, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации", – утверждается в сообщении.

По данным Россельхознадзора, речь идет о сырах из Германии, Италии, Финляндии, Нидерландов и Великобритании.

Позднее санкционная продукция была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в городском округе Ступино.

До этого порядка 60 килограммов санкционной молочной и мясной продукции уничтожили на специальном полигоне отходов в Подмосковье. Запрещенные продукты удалось изъять на столичном Бутырском рынке.