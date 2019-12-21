На ярмарке в Мытищах обнаружили более 400 килограмм санкционных продуктов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 400 килограмм санкционной мясной и молочной продукции обнаружили в ходе проверки на ярмарке в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Специалисты ведомства нашли запрещенные к ввозу на территорию России сыры и мясную продукцию из Франции, Италии, Англии, Испании, Германии и Польши.

Вся продукция была изъята из оборота и уничтожена на специальном полигоне отходов в Московской области.

Ранее россиянин попытался вывезти из Финляндии более 200 килограммов масла и сыра. Таможенникам мужчина пояснил, что хотел побаловать себя на день рождения.

Мужчина находился в составе туристической группы, которая следовала на автобусе из Финляндии в Россию. В салоне автобуса сотрудники таможни обнаружили комплекты термобелья и игрушек, а также масло и сыр.

