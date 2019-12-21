Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21 декабря, 23:22

На ярмарке в Мытищах обнаружили более 400 килограмм санкционных продуктов

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 400 килограмм санкционной мясной и молочной продукции обнаружили в ходе проверки на ярмарке в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Специалисты ведомства нашли запрещенные к ввозу на территорию России сыры и мясную продукцию из Франции, Италии, Англии, Испании, Германии и Польши.

Вся продукция была изъята из оборота и уничтожена на специальном полигоне отходов в Московской области.

Ранее россиянин попытался вывезти из Финляндии более 200 килограммов масла и сыра. Таможенникам мужчина пояснил, что хотел побаловать себя на день рождения.

Мужчина находился в составе туристической группы, которая следовала на автобусе из Финляндии в Россию. В салоне автобуса сотрудники таможни обнаружили комплекты термобелья и игрушек, а также масло и сыр.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика