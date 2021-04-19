Порядка 60 кг санкционных сыров и мясной продукции уничтожили в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Около 60 килограммов санкционной молочной и мясной продукции, которая была изъята на столичном Бутырском рынке, уничтожили на специальном полигоне отходов в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.
Отмечается, что специалисты провели профилактическое мероприятие на территории Бутырского рынка, который находится по адресу улица 1-я Квесисская, дом 18.
"В результате осмотра помещений управлением Россельхознадзора выявлена молочная и мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, общим весом 57,46 килограмма", – рассказали в пресс-службе.
Так, в списке выявленной продукции оказались сыры и мясная продукция в ассортименте производства Франции, Италии, Австрии, Нидерландов и Германии, передает Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что в Москве изъяли более 10 тонн незаконно добытого осетра, занесенного в Красную книгу.
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