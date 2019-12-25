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Происшествия

10:32

В Москве пресекли незаконную торговлю черной икрой

происшествия

Фото: depositphotos/lenyvavsha

Троих мужчин и женщину подозревают в незаконном обороте черной икры в Москве, у них изъяли более 450 килограммов этого продукта, передает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, 51-летней гражданке и мужчинам в возрасте от 25 лет до 61 года предъявлено обвинение в незаконном обороте производных особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России.

Иванова пояснила, что следователи полагают, что в декабре прошлого года подозреваемые организовали на территории Подмосковья незаконный сбыт икры рыб осетровых видов.

"Следствием обнаружено и изъято более 450 килограммов икры рыб осетровых видов, денежные средства более 5 миллионов рублей, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", – сказала Иванова.

Правоохранители устанавливают всех причастных к этому делу.

Ранее сообщалось, что в Московской области полицейские пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированной красной икры. Подделку продавали через интернет-магазины, уточнили в МВД. Полиция задержала четверых злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

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